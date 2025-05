Milano Serravalle ecco il prototipo di navetta a guida autonoma

Milano si prepara a un'innovativa rivoluzione nel campo della mobilità con il lancio del progetto

Milano, 12 mag. (askanews) - Un nuovo tipo di mobilità al servizio della collettività. Presentato nella sede di MilanoSerravalle - Milano Tangenziali S.p.A il "Serravalle Future Drive", progetto sperimentale nato dalla collaborazione con il team AIDA - Artificial Intelligence Driving Autonomous - del Politecnico di Milano nell'ambito del programma di ricerca del Centro Nazionale MOST. Alla base lo sviluppo di un prototipo di navetta con guidaautonoma, al fine di testare questa tecnologia innovativa per un uso pubblico futuro. Abbiamo parlato con Elio Catania, Presidente MilanoSerravalle - Milano Tangenziali S.p.A.:"Abbiamo dimostrato oggi che il cosiddetto ultimo miglio, che è uno dei problemi fondamentali, se io arrivo in città e poi devo accedere al trasporto pubblico collettivo, può essere risolto anche con la guidaautonoma, che è una forma di trasporto collettivo, se vogliamo è la frontiera nuova del car sharing, ma addirittura con la guidaautonoma. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Milano Serravalle, ecco il prototipo di navetta a guida autonoma

