Milano sei classi inagibili da mesi nella scuola media | in 200 sotto Palazzo Marino E ora il Comune si muove

Milano si mobilita per la scuola media Tiepolo: circa 200 tra genitori, professori e studenti hanno manifestato sotto Palazzo Marino per denunciare l'inagibilità di sei classi. "Adesso basta", chiedono a gran voce, esigendo un intervento urgente da parte del Comune per garantire un ambiente sicuro e adeguato all'apprendimento dei ragazzi.

“Adesso basta. Il Comune deve intervenire a ristrutturare la nostra scuola”. A scendere in piazza, sottoPalazzoMarino, nel tardo pomeriggio di lunedì sono stati circa 200 tra genitori, professori e studenti della secondaria di primo grado Tiepolo in piazza Ascoli a Milano. Sei classi su trenta sono inagibili da mesi ma nessuno ad oggi si è preso la briga di intervenire su questo edificio dove convivono la Tiepolo e il liceo Virgilio, il primo di competenza comunale mentre il secondo in capo a Città Metropolitana.Una convivenza che ha visto un rimpallarsi di responsabilità tra i due enti ai quali il dirigente Antonio Re ha scritto diverse lettere senza ottenere risposta. Ad animare la protesta di oggi è stato il professor di matematica e scienze Pasquale Smaldone che, contattato da Ilfattoquotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, sei classi inagibili da mesi nella scuola media: in 200 sotto Palazzo Marino. E ora il Comune si muove

Su questo argomento da altre fonti

Sei denunciati per disordini alla manifestazione pro Pal a Milano - Sono sei le persone denunciate dalla Polizia di Stato per i disordini di ieri durante la manifestazione pro Pal a Milano nella quale è apparsa anche una scritta choc contro la premier Giorgia Meloni. Si tratta di cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Uno risponde anche di danneggiamento e un altro pure di possesso di un coltello a serramanico. 🔗Leggi su quotidiano.net

Giornata europea dei Giusti, ecco i sei nuovi nomi ricordati nel Giardino al Monte Stella di Milano - Milano, 6 marzo 2025 – Sono Bronis?aw Czech, Antonio Maglio, Harry Seidel, Dana ed Emil Zatopek e Khalida Popal le figure che verranno onorate come nuovi Giusti, nel 2025, al Giardino dei Giusti di Milano al Monte Stella. Lo ha deciso l’assemblea dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano – formata dalla Fondazione Gariwo, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Comune di Milano – che ha scelto anche il tema per le celebrazioni della Giornata dei Giusti dell’umanità 2025: “I Giusti dello sport. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Sei denunciati per disordini alla manifestazione pro Pal a Milano - Sono sei le persone denunciate dalla Polizia di Stato per i disordini di ieri durante la manifestazione pro Pal a Milano nella quale è apparsa anche una scritta choc contro la premier Giorgia Meloni. Si tratta di cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Uno risponde anche di danneggiamento e un altro pure di possesso di un coltello a serramanico. 🔗Leggi su quotidiano.net

Milano, sei classi inagibili da mesi nella scuola media: in 200 sotto Palazzo Marino. E ora il Comune si muove; Milano, scuola media Tiepolo allagata per la rottura di un tubo del riscaldamento: parzialmente inagibile, lezioni a turno; Terremoto Ancona, tre scuole cambiano sede: 480 alunni si trasferiscono (dove e da quando); Amianto alla De Amicis, slitta l'apertura delle nuove aule. 🔗Cosa riportano altre fonti

Aule inagibili da un anno alla scuola Tiepolo: presidio di docenti e studenti davanti al Comune - La manifestazione ha coinvolto 150 persone. La vicesindaca Scavuzzo ha incontrato una delegazione di insegnanti ... 🔗milano.repubblica.it

Milano, sei ‘pacifisti’ indagati per gli scontri con la Polizia - Sono sei le persone denunciate dalla polizia per gli scontri di ieri nel corso della manifestazione Pro Pal a Milano: si tratta di sei italiani, cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i ... 🔗ticinonotizie.it