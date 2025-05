Milano l’ultima telefonata di De Maria dopo omicidio Chamila | la foto

Milano, un pomeriggio tragico: Emanuele De Maria, il detenuto di 35 anni, poco prima di togliersi la vita, scende le scale della metropolitana, mentre è al telefono. Indossa una maglietta nera e porta con sé lo zaino e la borsa di Chamila Wijesuriya, la giovane vittima del suo gesto. Un'ultima telefonata che segna un drammatico epilogo.

Chamila Dona Wijesuriyauna, chi è la donna scomparsa a Milano: il lavoro in hotel, la famiglia e l'ultima telefonata - Milano, 11 maggio 2205 – Ancora nessuna notizia di Chamila Dona Arachchilage Wijesuriyauna, 50enne originaria dello Sri Lanka, di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di venerdì 9 maggio tra Cinisello Balsamo e Milano.La donna lavora nella caffetteria dell'Hotel Berna di via Napo Torriani, in zona Stazione Centrale, nel capoluogo lombardo, lo stesso davanti al quale, all'alba di sabato, è avvenuta la violenta aggressione in cui un suo collega egiziano, Hani Nasr F.