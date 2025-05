Milano l’ultima telefonata di De Maria dopo omicidio Chamila | la foto

In un tragico episodio che ha scosso Milano, Emanuele De Maria, detenuto di 35 anni, è morto suicida dopo essersi lanciato dalla terrazza del Duomo. La sua ultima telefonata, effettuata poco prima della tragedia, solleva interrogativi e commozione, mentre la polizia indaga sull'omicidio di Chamila Wijesuriya, la cui borsa De Maria portava con sé.

(Adnkronos) – Venerdì pomeriggio: ore 17.36. Emanuele De Maria, il detenuto di 35 anni morto suicida dopo essersi gettato dalla terrazza del Duomo, scende le scale della metropolitana, parlando al telefono. Addosso una maglietta nera aderente, in mano lo zaino e la borsa di Chamila Wijesuriya, la collega 50enne che poco prima ha ucciso al .L'articolo Milano, l’ultimatelefonata di De MariadopoomicidioChamila: la foto proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗Leggi su .com