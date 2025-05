Milano l' aggressione choc in via Napo Torriani

Nelle immagini a circuito chiuso Emanuele De Luca accoltella poi il collega Hani Nasr che riesce a difendersi prima di perdere i sensi 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, l'aggressione choc in via Napo Torriani

Milano, aggressione choc davanti al supermercato: tunisino ferisce al volto l'ex convivente con un cacciavite - Una decina di fendenti sono andati a segno, provocando alla 43enne italiana gravi lesioni: lo straniero è finito in manette 🔗Leggi su ilgiornale.it

Corteo Pro Pal a Milano, scritta choc ‘Spara a Giorgia’ su filiale banca - (Adnkronos) – La filiale di Banco Bpm di piazzale Lagosta a Milano è stata imbrattata oggi, sabato 12 aprile, con la scritta 'Spara a Giorgia' al passaggio del corteo nazionale pro Palestina. Sul tragitto i manifestanti hanno preso di mira diversi negozi di multinazionali e banche, rompendo le vetrine e imbrattandole con la vernice. Alla […]L'articolo Corteo Pro Pal a Milano, scritta choc ‘Spara a Giorgia’ su filiale banca proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Milano, la caccia ai maranza: ronde, incontri e il pestaggio. Il video choc scatena i social, boom di iscritti per Articolo 52 - Milano – Milano divisa in quattro zone: Nord, Sud, Ovest, Est. Un gruppo Telegram per ognuna di esse, più altri sottogruppi che si formano a cascata per scremare i partecipanti ed evitare “gli spioni”. Migliaia di iscritti e centinaia di messaggi che si susseguono dalla tarda mattinata di ieri: si fissano appuntamenti in zona Garibaldi come nell’hinterland (“Domani si esce”); si fanno sondaggi sulla disponibilità mattutina, serale o h24 a prendere parte alle ronde “contro i maranza”; si organizzano riunioni per conoscersi e organizzarsi quartiere per quartiere; si fa libero (e orgoglioso) ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

Milano: uomo accoltellato vicino alla stazione centrale, è in pericolo di vita - Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina intorno alle 6:30 nei pressi della zona Napo Torriani, vicino a un hotel non lontano dalla Stazione Centrale di Milano. Un cittadino ... 🔗msn.com

Aggressione a coltellate a Milano, grave un uomo di 50 anni - (ANSA) - MILANO, 10 MAG - Un uomo di 50 anni, di origine egiziana, è rimasto gravemente ferito, all'alba di stamani, a Milano, nel corso di ... 🔗notizie.tiscali.it

Il ricercato per l'aggressione di Milano è un detenuto - L'uomo ricercato per l'accoltellamento di via Napo Torriani è un detenuto di Bollate che aveva accesso al lavoro esterno e che ha violato l'obbligo di rientro. (ANSA) ... 🔗msn.com