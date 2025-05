Milano in un video le ultime immagini della donna uccisa da De Maria | passeggiano insieme

Domenica 11 maggio, poco dopo le 13.30, Emanuele De Maria, detenuto in permesso dal carcere di Bollate e in fuga da circa 30 ore, ha compiuto un tragico gesto suicidandosi lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano. Solo un giorno prima, all'alba, aveva aggredito gravemente Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, collega e receptionist presso l'hotel Berna di via Napo Torriani, lasciando dietro di sé un inquietante mistero

Sono passate da poco le 13.30 di domenica 11 maggio quando Emanuele De Maria, detenuto in permesso al carcere di Bollate in fuga dalle autorità da circa 30 ore, si è suicidato lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano. Un giorno prima, all’alba, aveva accoltellato gravemente Hani Fouad Abdelghaffar Nasr, che come lui lavorava all’hotel Berna di via Napo Torriani. De Maria, receptionist, già condannato per un omicidio, poteva lasciare il carcere per motivi di lavoro. Si è scoperto che venerdì 10 maggio aveva già ucciso un’altra collega, Chamila Wijesuriyauna. Il suo corpo è stato ritrovato due giorni dopo al Parco Nord. Le telecamere della zona hanno ripreso i suoi ultimi momenti, mentre camminava proprio insieme a De Maria. Lei era sposata con un figlio. Sembra che tra i due ci fosse però un rapporto piuttosto stretto. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, in un video le ultime immagini della donna uccisa da De Maria: passeggiano insieme

Le ultime immagini di Chamila Wijesuriyauna viva insieme al killer Emanuele De Maria: video - Le immagini delle telecamere di sicurezza posizionate al Parco Nord inquadrano Emanuele De Maria con la mano sinistra in tasca mentre con la destra sorregge un ombrello piccolo nero. Indossa pantaloni grigi, un giubbotto nero e come lo zaino che porta sulle spalle. Accanto a lui c'è lei... 🔗Leggi su milanotoday.it

