Milano De Maria era in permesso di lavoro Il commento del Garante dei detenuti

Milano, De Maria era in permesso di lavoro nel giorno delle aggressioni, suscitando polemiche sui social. La garante dei detenuti, Irma Conti, ha commentato la situazione in un'intervista con Beatrice Bossi, evidenziando le criticità legate a tale provvedimento. Questo caso solleva interrogativi sul sistema penale e sulla gestione delle detenzioni in Italia.

De Maria stava scontando una pena in carcere, ma il giorno delle aggressioni si trovava in permesso di lavoro. Un aspetto che sta scatenando polemiche soprattutto sui social e sul quale Beatrice Bossi ha sentito la Garante dei detenuti Irma Conti.

Perché il killer di Milano era in permesso? FdI: con la legge sul femminicidio mai più casi De Maria - Diventa un caso politico (e non solo criminale) la vicenda di Emanuele De Maria, il 35enne detenuto per femminicidio al carcere di Bollate, che durante il permesso di lavoro concessogli dal magistrato ha accoltellato a morte una donna, ha ridotto in fin di vita un uomo e alla fine si è ucciso gettandosi dal Duomo.Gasparri annuncia un'interrogazione sul caso De MariaMaurizio Gasparri ha annunciato un'interrogazione al ministro Nordio per chiedere "un'ispezione sulle strutture giudiziarie che sono responsabili dei permessi concessi" al detenuto pluriomicida.

Milano, trovato il cadavere di Chamila Wijesuriya: era scomparsa dopo l'evasione di Emanuele De Maria - Il corpo della 50enne è stato ritrovato nel Parco NordUn nuovo tragico capitolo si è aggiunto alla vicenda di Emanuele De Maria, il 35enne evaso dal carcere di Bollate che sabato mattina aveva ucciso un collega all'Hotel Berna di Milano. Nel pomeriggio di domenica 11 maggio, intorno alle ore 16:00, è stato ritrovato il cadavere di Chamila Wijesuriya, 50enne originaria dello Sri Lanka, scomparsa proprio nei giorni successivi alla fuga del detenuto.

Chi era Emanuele De Maria, l'evaso dal carcere di Bollate che si è gettato dal Duomo di Milano - Nel 2016 venne ritenuto colpevole dell'omicidio di una prostituta di 23 anni, accoltellata a morte all'interno dell'hotel Zagarella a Castel Volturno

