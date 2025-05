Milano bimbo di due anni precipita dal secondo piano di un palazzo | è grave

Un tragico incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di due anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo nella zona di Gratosoglio. Il piccolo, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, si è arrampicato, riportando gravi ferite. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Un bambino di due anni è precipitato dal secondopiano di un’abitazione a Milano, in zona Gratosoglio, periferia sud della città. secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il piccolo ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori – entrambi cittadini pachistani – per arrampicarsi sul davanzale del balcone, da dove poi è caduto nel vuoto.Il bimbo è stato portato in elicottero in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma durante le operazioni di trasporto è sempre rimasto cosciente. Al momento non vi sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente.L'articolo Milano, bimbo di due anniprecipita dal secondopiano di un palazzo: è grave proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, bimbo di due anni precipita dal secondo piano di un palazzo: è grave

