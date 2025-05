Milano bambino di tre anni precipita dal balcone | è grave

Un grave incidente è avvenuto a Milano, dove un bambino pakistano di tre anni è precipitato dal secondo piano di un'abitazione in via Costantino Baroni. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per arrampicarsi e cadere, riportando ferite significative.

(Adnkronos) – Un bambino pakistano di tre anni è precipitato oggi dal secondo piano dell'abitazione in cui risiede insieme ai genitori, in via Costantino Baroni, zona Gratosoglio, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per arrampicarsi sul davanzale del balcone per poi cadere. Intervenuti i soccorsi, il bambino

