Milano bambino di tre anni precipita dal balcone | è grave

Un drammatico incidente si è verificato a Milano, dove un bambino pakistano di tre anni è precipitado dal secondo piano del suo appartamento in via Costantino Baroni. Attualmente in gravi condizioni, il piccolo avrebbe colto un attimo di distrazione dei genitori per arrampicarsi e cadere. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

(Adnkronos) – Un bambino pakistano di tre anni è precipitato oggi dal secondo piano dell'abitazione in cui risiede insieme ai genitori, in via Costantino Baroni, zona Gratosoglio, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per arrampicarsi sul davanzale del balcone per poi cadere. Intervenuti i soccorsi, il bambino . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

