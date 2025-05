Milano bambino di tre anni precipita dal balcone | è grave

Un drammatico incidente si è verificato a Milano, dove un bambino pakistano di tre anni è precipitato dal balcone del secondo piano della sua abitazione in via Costantino Baroni. Il piccolo, attualmente in condizioni gravi, sembra aver agito durante un momento di distrazione dei genitori, arrampicandosi sul davanzale.

Un bambino pakistano di tre anni è precipitato oggi dal secondo piano dell'abitazione in cui risiede insieme ai genitori, in via Costantino Baroni, zona Gratosoglio, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per arrampicarsi sul davanzale del balcone per poi cadere. Intervenuti i soccorsi, il bambino è stato portato in elisoccorso al Niguarda in stato cosciente. Sono affidate ai carabinieri le indagini su quello che sembrerebbe essere solo un incidente. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, bambino di tre anni precipita dal balcone: è grave

