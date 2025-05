Milano attiva la Ztl nel Quadrilatero della Moda | le vie con i divieti le categorie escluse e le multe

Milano, 12 maggio 2025 – Inizia oggi la Ztl nel Quadrilatero della Moda, con un periodo di pre-esercizio delle telecamere della durata di due mesi. Durante questo tempo, le telecamere testeranno la rilevazione automatica delle infrazioni senza emettere sanzioni. Le multe saranno comunque a carico degli agenti della Polizia Locale per eventuali violazioni delle norme di accesso.

Milano, 12 maggio 2025 – Al via da oggi, lunedì 12 maggio, la Ztl nel QuadrilaterodellaModa, con i primi due mesi di pre-esercizio delle telecamere, periodo in cui gli occhi elettronici saranno utilizzati per verificare il corretto funzionamento di rilevazione automatica delle infrazioni, ma non sanzioneranno. Eventuali multe potranno essere emesse dagli agenti della Polizia Locale. Dal 12 luglio, invece, via libera alle multe tramite le telecamere posizionate ai varchi. Le vie della Ztl I mezzi esonerati Trasporto merci Come ottenere i permessi Telecamere, controlli e multe Le vie della ZtlLa Ztl Quadrilatero sarà attiva 24 ore su 24. Ecco l’elenco completo delle vie coinvolte: Via Borgospesso; Via Santo Spirito; Via Gesù; Via Sant’Andrea; Corso Venezia; Corso Matteotti; Via San Paolo; Via Verri; Via Bigli; Via Montenapoleone. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, attiva la Ztl nel Quadrilatero della Moda: le vie con i divieti, le categorie escluse e le multe

