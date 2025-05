Milan Tassotti | Ancelotti al Brasile? Non mi sembra il momento migliore ma …

Mauro Tassotti, membro dello staff del Milan Futuro, ha condiviso le sue opinioni su Carlo Ancelotti, ormai prossimo CT del Brasile. Sebbene non sembri il momento ideale per questa nuova avventura, Tassotti ha voluto esprimere il proprio punto di vista sulla scelta di Ancelotti e sulle sfide che lo attendono.

Mauro Tassotti, nello staff del Milan Futuro, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Carlo Ancelotti, prossimo CT del Brasile 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tassotti: “Ancelotti al Brasile? Non mi sembra il momento migliore ma …”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, Tassotti: “Ancelotti al Brasile? Non mi sembra il momento migliore ma …”; Il Milan riabbraccia Tassotti: l’ex difensore e uomo ombra di Ancelotti e Allegri salva Bonera nell’U23; Usa '94 trent'anni dopo: Vialli escluso per il parmigiano, le 8 giornate a Tassotti, il rigore di Baggio. «Sacchi? Come uomo vale poco»; Massimo Oddo nuovo allenatore di Milan Futuro, i dettagli del contratto: esonerato Bonera. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ancelotti in Brasile, vantaggi e benefici di un contratto da sogno - Un contratto da sogno per Carlo Ancelotti con il Brasile: non solo per l'ingaggio, ma anche per dei benefici importanti ... 🔗spaziomilan.it

Notizie recenti da Zazoom

Multe, tributi e bolli auto arrivano via app: notifiche legali ora digitali con SEND

Multe, accertamenti tributari e bolli auto non pagati arrivano ora in formato digitale grazie a SEND (Servizio Notifiche Digitali), la piattaforma attiva da luglio 2023 sviluppata da PagoPA con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Verissimo, Gigi D'Alessio: Mai aiutato LDA, le porte in faccia fanno crescere

Gigi D’Alessio è stato ospite a Verissimo, nella puntata di domenica 11 maggio, raccontando con emozione la sua carriera lunga oltre 30 anni e il ruolo centrale della famiglia nella sua vita.

MotoGP Le Mans: Marquez domina le libere, Bagnaia chiude quarto

Marc Marquez è il più veloce nelle prove libere della MotoGP a Le Mans, firmando il miglior tempo in 1:30.