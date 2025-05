Milan quali prospettive per il calciomercato? Le voci su Reijnders e tanti dubbi

Il Milan si avvia verso un'estate di calciomercato ricca di incognite. Le voci su Reijnders si mescolano alle incertezze riguardo a possibili cessioni di giocatori chiave, creando preoccupazione tra i tifosi. Sarà fondamentale per la dirigenza fare scelte oculate per rafforzare la squadra e mantenere alta la competitività in vista della nuova stagione.

Il Milan si prepara a vivere una sessione estiva di calciomercato con tantidubbi. Ai tifosi spaventa l'ombra delle cessioni importanti

