Milan prove generali per la Coppa Italia | 3-4-3 che vince non si cambia le ultime sulla formazione

In vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, Sergio Conceicao punta sullo schema 3-4-3 per il Milan. Dall'11 aprile, il tecnico ha trovato un equilibrio tattico, sintetizzato in un convincente 4-0 contro l’Udinese e supportato da cinque vittorie in sei gare tra campionato e coppa. Le scelte di Conceicao si preannunciano decisive per affrontare l'importante sfida imminente.

Milan, le scelte di Sergio Conceicao in vista della finale di CoppaItalia contro il Bologna: le sicurezze del tecnico nel 3-4-3 Dall’11 aprile in poi, Sergio Conceicao ha trovato un equilibrio tattico per il Milan nel 3-4-3, inaugurato con un netto 4-0 sull’Udinese e confermato da cinque vittorie su sei partite tra campionato e . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, prove generali per la Coppa Italia: 3-4-3 che vince non si cambia, le ultime sulla formazione

