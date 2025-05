Milan Primavera sconfitto dal Torino | playoff Scudetto a rischio

Nel penultimo turno di Primavera 1, il Milan ha subito una sconfitta pesante, rischiando di compromettere i progressi stagionali della sua squadra giovanile. I rossoneri sono stati battuti 2-1 dal Torino, già privo di obiettivi, con un gol di Bonomi arrivato troppo tardi per cambiare le sorti della partita. Questa debacle ha impedito al Milan di sfruttare la frenata del Verona, lasciandoli in una posizione delicata.

Nel penultimo turno di Primavera 1 è arrivata una sconfitta pesantissima per il Milan, che probabilmente rischia di rovinare quanto di buono è stato fatto dal baby Diavolo in gran parte della stagione. I rossoneri sono caduti 2-1 (inutile il tardivo gol della bandiera di Bonomi) in trasferta contro un Torino senza più obiettivi, non approfittando così della frenata del Verona e rimanendo al settimo posto in classifica. In questo momento la squadra di Federico Guidi (nella foto) sarebbe fuori dai playoffScudetto. Settimana prossima il Milan avrà bisogno di un mezzo miracolo per qualificarsi: oltre a battere il Genoa servirà sperare in un ko degli scaligeri contro il già salvo Monza (andato intanto ko 4-3 a Bologna).Situazione invece completamente diversa per l'Inter, che sabato ha superato 1-0 la Sampdoria grazie alla rete di Lavelli e consolidato così il secondo posto.

