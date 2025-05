Milan Pellegatti | Reijnders al City non mi sorprende Il 9 posto un’ignominia

Carlo Pellegatti, noto giornalista e appassionato tifoso del Milan, ha espresso la sua sorpresa riguardo all'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders. Nel contesto di una stagione deludente, con il Milan attualmente al nono posto in classifica, Pellegatti ha definito questa situazione un'ignominia per il club rossonero.

