Milan invitati Sinner e Djokovic alla finale di Coppa Italia

Milan e Bologna giocano la finale di CoppaItalia mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. A pochi passi di distanza dal Foro Italico,.

Novak Djokovic ha rivolto le sue critiche a Jannik Sinner. Il campione serbo, tramite la sua associazione Professional Tennis Players Association (PTPA), sindacato da lui fondato, ha avviato un'azione legale contro le principali Federazioni del tennis. Questa causa prende spunto dal caso di presunto doping che ha coinvolto il tennista italiano.

(Adnkronos) – Novak Djokovic non è un grande fan di Jannik Sinner. Il tennista serbo nelle ultime settimane si è lasciato andare a qualche dichiarazione controversa sul caso Clostebol che ha riguardato l'azzurro, inibito dai campi per tre mesi dopo l'accordo con la Wada. Nole ha ribadito i suoi dubbi sul processo alludendo a una

Sinner l'ha fatta grossa e Djokovic rimane senza parole. Ecco perché il serbo non è un grosso fan di Jannik. La veritàLo abbiamo capito nel corso di questi mesi che alla fine hanno portato ad una sospensione di tre mesi che Nole Djokovic non sia un grande fan di Jannik Sinner. Il serbo si è esposto in diversi momenti sulla questione ma in generale, anche per via di qualche battuta d'arresto di troppo, il feeling tra i due non è mai scattato.

Sinner racconta la sua verità al Tg1: dal caso Clostebol all'imminente ritorno in campo a Roma con una mentalità diversa. Nella Capitale non ci sarà Djokovic.

L'ultimo annuncio di Novak Djokovic coglie di sorpresa i tifosi di Sinner. Ecco cosa ha detto il campione serbo a Madrid