Milan- Futuro-SPAL | Sandri eletto MVP del match decisivo il gol su rigore

Il Milan si impone nel primo round dei play-out di Serie C, battendo la SPAL 1-0. A decidere il match è stato il rigore trasformato da Sandri, eletto MVP per la sua prestazione decisiva. Questa vittoria segna un passo importante per il futuro dei rossoneri nella lotta per la salvezza.

Il Milan si aggiudica il primo round dei play-out di Serie C, battendo 1-0 la SPAL: Sandri MVP del match grazie al gol su rigore

