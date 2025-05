Milan Futuro-SPAL | Sandri eletto MVP del match decisivo il gol su rigore

Il Milan conquista un'importante vittoria nel primo round dei play-out di Serie C, battendo la SPAL 1-0. Protagonista del match è Sandri, eletto MVP grazie al suo decisivo gol su rigore. Con questa prestazione, i rossoneri avanzano con determinazione nella lotta per la salvezza.

Il Milan si aggiudica il primo round dei play-out di Serie C, battendo 1-0 la SPAL: Sandri MVP del match grazie al gol su rigore 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro-SPAL: Sandri eletto MVP del match, decisivo il gol su rigore

Tramite un sondaggio sui vari canali ufficiali del Milan, i tifosi hanno eletto la Partita del Secolo disputata dai rossoneri: ecco qual è. Di partite storiche il Milan ne ha giocate veramente tante, ...

