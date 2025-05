Milan De Zerbi nuovo allenatore | con lui anche il suo pupillo

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva con Roberto De Zerbi come possibile nuovo allenatore. In caso di conferma, il tecnico potrebbe portare con sé anche un talento a lui caro, alimentando così le aspettative dei tifosi. Tuttavia, molte incertezze e interrogativi rimangono ancora da risolvere.

Il Milan guarda al suo futuro ed in tal senso resta viva la candidatura di Roberto De Zerbi, che ha aria di addio al Marsiglia. Con lui potrebbe sbarcare in rossonero anche un suo pupillo.Sono tante le questioni che sono irrisolte in casa rossonera e che generano non pochi dubbi e timori in prospettiva futura. Il primo tema da risolvere in ordine cronologico è sicuramente quello relativo al futuro direttore sportivo. Non c’è tempo da perdere, dal momento che sono tante le cose da programmare. A partire dalla scelta del nuovoallenatore, che comunque sarà molto condizionato anche dalle indicazioni che arriveranno dalla proprietà. Sono tanti i profili, su entrambi i fronti, accostati al Milan di recente, ma fin qui non sono state registrate delle svolte significative.Milan, De Zerbi ed un suo pupillo in rossonero: le ultime notizie a riguardo (Calciomercato. 🔗Leggi su Calciomercato.it