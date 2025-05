Milan-Bologna ufficiale | Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio

Brutte notizie per il Bologna: Erlic sarà costretto a saltare la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico, a causa di un infortunio. La sua assenza si farà sentire, complicando ulteriormente le strategie di mister Thiago Motta in un match tanto atteso.

Brutte notizie per il Bologna. Erlic sarà costretto a dare forfait per la finale di mercoledì sera allo Stadio Olimpico contro il Milan 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio

Se ne parla anche su altri siti

Milan Bologna, l’infortunio è una mazzata: salta la finale di Coppa Italia - Un giocatore si è infortunato e salterà quindi la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: è arriva anche l'ufficialità ... 🔗spaziomilan.it

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Jovic e Dallinga dall'inizio - La 36esima giornata di Serie A si apre con Milan-Bologna, vediamo le formazioni ufficiali ... Italiano, con qualche assenza, schiera Erlic in difesa, Moro a centrocampo e Pobega sulla trequarti. 🔗informazione.it

SERIE A - Milan-Bologna, Erlic costretto al cambio per infortunio - Nel corso del primo tempo di Milan-Bologna, Vincenzo Italiano è stato costretto a un cambio forzato, dopo l'infortunio di Erlic. Martin Erlic ha sofferto di un problema alla caviglia destra, per ... 🔗napolimagazine.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo a Bologna: rinviata Bologna-Milan per allerta meteo

La partita Bologna-Milan, valida per la nona giornata di Serie A e originariamente programmata per sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18:00 presso lo stadio Renato Dall’Ara, è stata ufficialmente rinviata a causa del maltempo.