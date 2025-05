Milan-Bologna Mariani arbitra la finale di Coppa Italia | i precedenti

Il designatore arbitra le di Serie A, Gianluca Rocchi ha designato gli arbitri per dirigere Milan - Bologna , gara valevole per la finale di Coppa . 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan-Bologna, Mariani in pole per arbitrare la finale di Coppa Italia - Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT) è il favorito per dirigere Milan-Bologna di mercoledì 14 maggio allo stadio 'Olimpico' 🔗 Leggi su pianetamilan.it

ATP Monaco, Alexander Zverev e Ben Shelton cercano il pass per la finale - Si presenta sul rettilineo finale il torneo di Monaco di Baviera, ATP 500 sulla terra battuta. In programma le due sfide di semifinale, si decidono i due giocatori che domani si daranno battaglia per contendersi la vittoria del titolo e succedere nell’albo d’oro a Jan-Lennard Struff, vincitore dello scorso anno.L’esame del tabellone evidenzia come al penultimo atto della competizione siano arrivati i due principali favoriti del seeding, uno dei giocatori di maggior rendimento sul rosso, titolare tra l’altro della quinta testa di serie, e l’outsider vincitore del quarto di finale ... 🔗Leggi su oasport.it