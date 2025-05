Milan-Bologna | esodo rossoblù a Roma trentamila cuori per la storia

Mercoledì lo Stadio Olimpico ospiterà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: un vero e proprio esodorossoblù 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna: esodo rossoblù a Roma, trentamila cuori per la storia

Se ne parla anche su altri siti

Cagliari, oggi rossoblù in campo per preparare la gara contro la Roma: le ultime sugli infortunati - Cagliari, rossoblù in campo per preparare la gara contro la Roma: il report e le ultimissime sugli infortunati Coman e Luvumbo Il Cagliari è tornato in campo per preparare la prossima partita di Serie A. I rossoblù di mister Nicola sono pronti a giocare lontano dalla Sardegna. Gli isolani giocheranno contro la Roma di Ranieri. L’incontro fra i rossoblù e i giallorossi è valido […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Bologna, il traguardo storico ad un passo: finale di Coppa Italia e quarto posto, e a Roma si attende l’invasione rossoblù - Bologna, questa sera contro l’Empoli per l’impresa storica: tornare in finale di Coppa Italia dopo 51 anni; intanto in campionato… Il Bologna è a un passo da un traguardo storico: la finale di Coppa Italia, che manca da 51 anni. Dopo il netto 3-0 dell’andata contro l’Empoli, l’euforia è tanta, ma Vincenzo Italiano predica prudenza, […] 🔗Leggi su calcionews24.com