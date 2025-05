Milan-Bologna due recuperi importanti per la finale di Coppa Italia

In vista della finale di CoppaItalia contro il Bologna, due buone notizie per l'allenatore del Milan, il portoghese Sérgio Conceição 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Bologna, due recuperi importanti per la finale di Coppa Italia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atalanta, due recuperi importanti per Gasperini - [toc] (Adnkronos) – Continua la preparazione dell’Atalanta in vista del match in programma sabato alle 15 contro il Venezia. Gasperini per il match contro i lagurani potrebbe recuperare Daniel Maldini. L’ex Monza ha ripreso ad allenarsi con i compagni e punta al rientro contro il Venezia. Una buona notizia per Gasperini, che ritrova soluzioni e rinforzi sulla trequarti ora che il rush Scudetto prende forma. 🔗Leggi su .com

Inter Hellas Verona, tra i convocati di Zanetti due recuperi importanti: Tchatchoua e Tengstedt - Inter Hellas Verona, tra i convocati di Zanetti due recuperi importanti: Tchatchoua e Tengstedt In vista della gara della 35a giornata di campionato di Serie A Inter Hellas Verona, ha reso noto la lista di 25 calciatori convocati per la trasferta a San Siro Paolo Zanetti, mister dei veneti. Due i recuperi importanti per gli […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Calcio Napoli, due recuperi importanti e un dubbio per Conte verso Bologna - In vista della sfida di lunedì contro il Bologna, il tecnico del Calcio Napoli spera di poter contare su tutta la rosa a sua disposizione. Situazione piuttosto positiva in casa Calcio Napoli. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, infatti, “l’ultimo dubbio verso il Dall’Ara è legato al rientro di Spinazzola, fuori contro il Milan per […] 🔗Leggi su 2anews.it

Se ne parla anche su altri siti

Milan-Bologna, due recuperi importanti per la finale di Coppa Italia; Milan-Bologna 3-1, gol e highlights: doppietta di Gimenez; LIVE MN - Verso Milan-Bologna: Turnover? No grazie. Joao Felix e Gimenez insieme dal 1'; I nuovi acquisti potranno giocare nei recuperi Fiorentina-Inter e Bologna-Milan? Ecco cosa dice il regolamento. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan-Bologna, Tomori e Fofana recuperati. Le possibili scelte di Conceicao - In attesa che Sergio Conceiçao, e ha tre giorni di tempo per farlo, sciolga le riserve su chi giocherà in attacco dal primo minuto – tra Jovic e Gimenez – nella ... 🔗msn.com

Milan-Bologna, Abraham ok: non ci saranno Fofana, Bondo e Sottil - Milan-Bologna due volte in pochi giorni: campionato e finale Coppa Italia. Priorità rossonera alla coppa e turnover probabile. 🔗msn.com

Milan-Bologna, Abraham recuperato. Fofana, Bondo e Sottil out - Nel video le ultime notizie dal nostro inviato a Milanello Peppe Di Stefano dopo l'allenamento dei rossoneri in vista di Milan-Bologna ... Abraham ha recuperato, non saranno convocati Fofana ... 🔗sport.sky.it