Milan-Bologna così sugli spalti | tifosi da ogni dove coreografia top

Juve Verona, silenzio assordante allo Stadium: i tifosi bianconeri protestano così nei primi minuti del match. Ecco cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Juve Verona, silenzio assordante allo Stadium: il retroscena dallo stadio dopo pochi minuti dall’inizio del match Un clima gelido quello che si respira allo Stadium nei primi minuti di Juve Verona. Non solo per le condizioni atmosferiche ma, soprattutto, per la protesta dei tifosi bianconeri che sta continuando anche all’interno dello stadio. La curva sud è in silenzio, non sta cantando e solo dopo 15? ha iniziato ad applaudire qualche giocata. 🔗Leggi su juventusnews24.com