Migrantiancora sbarchi | 191 a Lampedusa

A Lampedusa continuano gli sbarchi di migranti: oggi sono approdati 191 persone, soccorse dalla guardia costiera. I gruppi comprendono 115 individui provenienti da Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan, con la presenza di 23 donne e 7 minori. Inoltre, 76 migranti afghani, bengalesi, marocchini e pakistani hanno raggiunto l'isola, evidenziando la persistente emergenza umanitaria nel Mediterraneo.

12.30 Migranti,ancora sbarchi: 191a Lampedusa Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 191sono approdati dopo che i due barconi sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla guardia costiera con una motovedetta. S mo Sul primo, 115 egiziani, eritrei,etiopi somali e sudanesi. Fra loro anche 23 donne e 7 minori. A bordo dell'altro, 76 afghani, bengalesi, marocchini e pakistani (una donna e 5 minori). Hanno detto di essere partiti da Zouara e Sabratah, in Libia, pagando 5 mila dollari a testa per la traversata. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it