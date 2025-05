Migranti stesso fardello per Italia e Grecia | necessaria una risposta Ue comune

Italia e Grecia, in quanto Paesi di primo ingresso, condividono il peso di una migrazione irregolare insostenibile. Entrambe le nazioni si trovano ad affrontare sfide comuni, richiedendo una risposta unitaria da parte dell'Unione Europea, come evidenziato nella recente dichiarazione congiunta firmata a Roma. Solo insieme si possono affrontare efficacemente queste problematiche.

Italia e Grecia, "in quanto Paesi di primo ingresso", portano sulle spalle "lo stessofardello di livelli insostenibili di migrazione irregolare verso l'Europa" e affrontano sfide comuni che, secondo la dichiarazione congiunta firmata a Roma, possono essere risolte solamente attraverso "una risposta dell'intera Ue". I due governi riaffermano con forza che "lo sviluppo della dimensione esterna è essenziale per affrontare con successo la migrazione irregolare nel lungo periodo", e si impegnano così a "lavorare insieme per garantire una corretta e bilanciata attuazione del Nuovo Patto su migrazione e asilo". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis rilanciano anche la necessità di "aderire pienamente al principio di solidarietà e di equa condivisione delle responsabilità", ponendo l'accento sull'importanza di adottare soluzioni innovative. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Migranti, "stesso fardello" per Italia e Grecia: necessaria una "risposta Ue comune"

