Migranti Meloni Con la Grecia lavoriamo per cambio di approccio Ue

ROMA (ITALPRESS) – I leader di Italia e Grecia si uniscono per affrontare la crisi migratoria, sottolineando l'importanza di un cambiamento di approccio a livello europeo. Entrambi i paesi, tra i principali punti di arrivo per i migranti irregolari, puntano a unire le forze per garantire una gestione più equa e sostenibile dei flussi migratori.

ROMA (ITALPRESS) – “Entrambe le nazioni sono tra le più esposte ai flussi di Migranti irregolari, sulle nostre spalle cade il fardello di essere i principali paesi di arrivo: vogliamo continuare a lavorare per consolidare un cambio di approccio che in Unione europea si sta manifestando nei confronti dei flussi migratori”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice bilaterale con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, che si è svolto a Villa Pamphilj a Roma.xd8adsmca2satUnlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Migranti, Meloni “Con la Grecia lavoriamo per cambio di approccio Ue”

