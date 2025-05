mia martini il nostro ricordo a 30 anni dalla morte

Il 12 maggio 1995 ci ha lasciato Mia Martini, un'icona della musica italiana. Trenta anni dopo, il suo straordinario talento e la sua voce unica continuano a vivere nei cuori di molti. I suoi brani, come "Minuetto" e "Piccolo Uomo", restano testimoni di un'arte che ha saputo emozionare generazioni intere.

