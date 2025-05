Mia Martini 30 anni dalla scomparsa | l' impresario che disse porta jella il legame con Loredana Bertè l' album ' Tarab' in uscita

Mia Martini, fuori Tarab, l’album con canzoni inediti a 30 anni dalla scomparsa - A 30 anni dalla scomparsa di Mia Martini, venerdì 9 maggio esce Tarab, l’album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamentiA 30 anni dalla scomparsa di Mia Martini, venerdì 9 maggio esce Tarab, l’album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamenti e con la produzione artistica di Maurizio Piccoli, in digitale, in cd e in doppio Vinile Crystal (Nar International/Warner Music Italy). 🔗Leggi su .com