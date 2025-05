“Mi hanno clonata e fatto vendere pillole contro i vaccini | la truffa deepfake virale sui social

Una nuova truffa virale sui social coinvolge il volto della giornalista Silvia Sacchi e del farmacologo Silvio Garattini, utilizzato in un video deepfake per diffondere teorie anti-vaccino e pubblicizzare una pillola no vax. Fanpage.it denuncia questo schema fraudolento che sfrutta l'immagine di personalità conosciute per manipolare le informazioni e ingannare il pubblico.

Il volto della giornalista Silvia Sacchi e della farmacologo Silvio Garattini sono stati utilizzati in un video deepfake per promuovere teorie anti-vaccino e vendere una pillola no vax online. Lo schema della truffa è noto e Fanpage.it lo racconta ormai da mesi. I profili di personaggi noti e e giornalisti vengono clonati per sponsorizzare prodotti e promuovere teorie del complotto. 🔗Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

“Un padre e una madre che ascoltano Mozart non finiranno uccisi… Il fatto che ci siano giovani che non hanno strumenti se non il coltello, mi fa rimanere di sale”: parla Paolo Crepet - Dopo avere spiegato i motivi per cui non ha alcuna intezione di guardare la serie Netflix Adolescence, la più vista del momento e nella quale si indagano temi come il rapporto genitori figli, Paolo Crepet torna a parlare col Corriere della Sera e lo fa sulla tragedia di Mezzolombardo. Qui Bojan Panic, un ragazzo 19enne, ha ucciso il padre 46enne per difendere la madre, vittima di violenza da parte dell’uomo. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, ma cosa gli hanno fatto? Infinito dolore - È un video doloroso e disarmante quello che ritrae Papa Francesco dentro la Basilica di San Pietro, trasportato in carrozzella, senza l’abito bianco, con indosso pantaloni neri, una coperta buttata addosso come un poncho mal infilato, e una maglietta di lana che lascia le spalle e il collo scoperti. Nessun segno del suo ruolo, nessun richiamo al suo ministero. Solo l’immagine spoglia di un uomo anziano, esposto al mondo in una messa in scena che colpisce al cuore. 🔗Leggi su thesocialpost.it