Mi ha distrutto Damiano David la confessione inaspettata sulla relazione segreta

Dopo il trionfo con i Måneskin, Damiano David intraprende un nuovo entusiasmante percorso da solista. Il suo attesissimo album,

Dopo il successo travolgente con i Måneskin, DamianoDavid si lancia in una nuova avventura da solista. Il suo primo album, Funny Little Fears, in uscita il 16 maggio 2025, è un viaggio personale tra emozioni, cadute e rinascite. Con uno stile che abbandona il rock per abbracciare il pop internazionale, Damiano mostra un volto inedito, più intimo e autentico. Un disco che racconta l’uomo dietro l’artista. In una recente intervista, DamianoDavid ha rivelato anche delle verità su una relazione che ha voluto tenere nascosta.Leggi anche: Papa Leone XIV, cosa diceva di Francesco nel 2023Leggi anche: La profezia della Papessa Giovanna: chi è la donna che ha previsto l’elezione di Leone XIV“Funny Little Fears”: il nuovo inizio di DamianoDavidDimenticate il frontman provocatorio dei Måneskin: DamianoDavid rinasce, e lo fa attraverso la musica. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Mi ha distrutto”. Damiano David, la confessione inaspettata sulla relazione segreta

