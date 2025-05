mi auguro che vada via dal napoli annuncio a sorpresa su un azzurro

Un'annata difficile per il Napoli ha sollevato un'ondata di critiche verso un giocatore chiave, spingendo alcuni tifosi a esprimere il desiderio di un suo addio. Il deludente pareggio contro il Genoa ha accentuato le frustrazioni, alimentando discussioni accese nel mondo partenopeo e lasciando aperte possibilità inaspettate per il futuro del calciatore.

Un giocatore del Napoli è finito al centro delle critiche, al punto da ritenere la miglior soluzione per lui l’addio agli azzurri.Il mancato trionfo del Napoli nella giornata di ieri nel match casalingo contro il Genoa ha alimentato numerose polemiche tra i tifosi partenopei, i quali hanno inondato di commenti negativi alcuni membri della rosa azzurra, dall’allenatore ad alcuni giocatori presenti sul terreno di gioco, spesso anche in maniera eccessiva.Critiche ingiuste per Meret: Chiariello si schiera!Uno dei giocatori ampiamente travolti dalle critiche è Alex Meret, il quale in molteplici occasioni è stato il salvagente del Napoli a suon di interventi a dir poco clamorosi. In occasione del match di ieri, vari fan hanno dato colpe all’estremo difensore italiano, rimproverandogli pessima valutazione in occasione dei due gol. 🔗Leggi su Spazionapoli.it