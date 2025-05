Meteo settimana tra sole e nuvole | le previsioni a Pisa

Le correnti instabili provenienti dall'Atlantico, influenzate da una depressione sulla Francia, porteranno a un significativo aumento dell'instabilità atmosferica, soprattutto al Centro-Nord, nelle prossime 48 ore. Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com avvisa che già nella seconda parte della giornata si prevedono frequenti rovesci e temporali, con fluttuazioni meteo che potrebbero sorprendere. Prepariamoci, dunque, a un cambio di scenario climatico imminente.

"Correnti instabili atlantiche, pilotate da una depressione sulla Francia, rinnoveranno spiccata instabilità, in particolar modo al Centro-Nord, nelle prossime 48 ore". E' quanto rende noto Manuel Mazzoleni di 3b Meteo .com."Già nella seconda parte della giornata, frequenti rovesci e temporali si. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Meteo, una settimana tra sole e nubi ma con temperature molto miti - Le previsioni meteo per la settimana indicano una certa variabilità su Palermo e la provincia, come spiega l'esperto di 3bMeteo, Carlo Migliore. "Anche la giornata di domani (martedì) potrà vedere qualche breve episodio di pioggia sebbene non particolarmente incisivo. Mercoledì e giovedì il tempo... 🔗Leggi su palermotoday.it