Meteo Roma del 12-05-2025 ore 06 | 15

Venerdì si preannuncia variabile al nord, con possibilità di piovaschi isolati al mattino. Nel pomeriggio, è atteso un miglioramento, soprattutto lungo l'Arco Alpino e sull'Appennino, con ampie schiarite sulla pianura padana. Tuttavia, permangono fenomeni residui sulle Alpi. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per le diverse regioni e come affrontare al meglio la giornata.

Meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino volta non velocità bassa su tutte le regioni con possibili piovaschi isolati Special nordovest al pomeriggio è stabilita lungo l'Arco Alpino in Appennino con sconfinamenti sulle pianure di esempi soleggiato sulla pianura padana tra tirate il tempo in miglioramento Salvo fenomeni residui sulle Alpi al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sul versante Adriatico al pomeriggio acquazzoni locali temporali sviluppo nelle zone interne in sconfinamento sulle coste tirreniche in serata e nottata condizioni di tempo in miglioramento con ampie schiarite Salvo residui fenomeni in Abruzzo al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio è stabilita mento lungo l'Appennino e settori interni delle isole maggiori e in movimento sulle pianure adiacenti in serata tempo in miglioramento con ampie schiarite numero di tel Sardegna in Sicilia su quest'ultima con locali piogge temperature minime stabilimento al centro nord sulla Sardegna in calo al sud e Massimo stabilimento su tutta la penisola e previsioni del tempo del centro Meteo italiano Meteo

