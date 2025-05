Meteo arriva il ciclone di maggio e cambia tutto | quando torna il freddo e quanto dura

Il breve respiro di stabilità concesso dall’anticiclone nel fine settimana sta per concludersi. Dopo giornate caratterizzate da un graduale aumento delle temperature e cieli sereni, l’Italia si prepara a un repentino cambiamento delle condizioni Meteo. La causa? Un ampio sistema ciclonico di origine atlantica che, posizionato al largo della Francia, sta iniziando a spingere verso la penisola masse d’aria instabili.I primi effetti si stanno già manifestando: il sole che ancora splende in molte regioni è destinato a lasciare spazio a un nuovo fronte perturbato. Secondo le previsioni di 3BMeteo, nelle prossime ore sono attesi rovesci, temporali e grandinate a macchia di leopardo, con fenomeni particolarmente intensi durante il pomeriggio e soprattutto lungo la dorsale appenninica.Leggi anche: “Reddito di libertà da 500 euro”. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

