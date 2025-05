Meta Catania undicesima sinfonia | anche Active Network è battuta

In breve da Zazoom:

La Meta Catania prosegue il suo incantevole cammino nel campionato di futsal, centrando l'undicesima vittoria di fila e consolidando il primo posto in classifica. Davanti al pubblico di casa del PalaCatania, i rossazzurri hanno domato una strenua Active Network, chiudendo l'incontro con un convincente 4-1 dopo una partita ricca di emozioni e intensità.

Calcio a 5: Meta Catania, Feldi Eboli e Napoli proseguono la lotta in vetta - Un turno che regala emozioni e gol e ridisegna la classifica, ma non di molto, almeno nella zona alta. La 25esima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio.In vetta prosegue la corsa a tre fra Meta Catania, Feldi Eboli e Napoli: siciliani vittoriosi 5-3 col Petrarca, formazioni campane affermatesi rispettivamente contro la Fortitudo Pomezia (4-3), i salernitani, e la Roma (2-1), i partenopei. 🔗Leggi su oasport.it