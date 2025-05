Messico precipita da una mongolfiera che va a fuoco e muore

Tragedia al Festival della mongolfiere in Zacatecas, Messico, dove un uomo ha perso la vita a bordo di un pallone aerostatico in fase di decollo. La cesta del pallone ha preso fuoco, permettendo a tutti i passeggeri di scendere tranne che per lui. Nella drammatica corsa per salvarsi dalle fiamme, l'uomo si è aggrappato a una fune, fino a quando non ha più resistito.

Una persona è morta durante il Festival della mongolfiere nello Stato messicano di Zacatecas. L'uomo si trovava a bordo di un pallone aerostatico, che stava per alzarsi in volo, quando la cesta ha preso fuoco. Le persone a bordo sono riuscite tutte a scendere, tranne la vittima. Per mettersi in salvo dalle fiamme l'uomo si è aggrappato a una fune fuori dalla cesta, fino a quando non ha più resistito ed è precipitato nel vuoto. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Messico, precipita da una mongolfiera che va a fuoco e muore

