Merola Juve Ritorni Chief Scouting Vigo Global Sport | Dall’infortunio al primo contratto da professionista | vi racconto il percorso di Stefano dentro e fuori dal campo – ESCLUSIVA

Stefano Merola, giovane promessa della Juventus, ha vissuto un percorso ricco di sfide e trionfi. Dall'infortunio al primo contratto da professionista, la sua storia rappresenta un esempio di resilienza. In esclusiva, il Chief Scouting di Vigo Global Sport presenta le sue esperienze dentro e fuori dal campo, rivelando il talento che brilla nella Primavera bianconera.

di Nicolò CorradinoMerolaJuve: Ritorni, ChiefScoutingVigoGlobalSport, ha parlato in ESCLUSIVA del talento della PrimaveraQuanto può cambiare velocemente la vita di una persona? Tantissimo. Lo sa bene StefanoMerola, uno dei talenti più promettenti dell’intero settore giovanile bianconero. Classe 2007, in rampa di lancio con l’Under 17, ha subito la rottura del legamento crociato che lo ha costretto a stare lontano dal campo per ben 295 giorni. Un periodo segnato anche da un grave lutto familiare.In un momento così difficile, Merola ha potuto contare sul sostegno della sua famiglia, della Juventus e dei suoi agenti, che gli sono rimasti accanto aiutandolo in un percorso di rinascita e di crescita. Un cammino che lo ha portato a conquistarsi un ruolo importante nella Juve Primavera in questa seconda parte di stagione, facendo vedere tutte le sue qualità. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Merola Juve, Ritorni (Chief Scouting Vigo Global Sport): «Dall’infortunio al primo contratto da professionista: vi racconto il percorso di Stefano dentro e fuori dal campo» – ESCLUSIVA

