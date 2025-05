Mercedes Moné | Ammiro il lavoro di Toni Storm in AEW

MercedesMoné si appresta a disputare la finale della Owen Hart Cup a Double Or Nothing contro Jamie Hayter, con in palio una title shot all’AEW Women’s World Championship di ToniStorm.La stima speciale di Moné E proprio dell’attuale campionessa MercedesMoné si è fermata a parlare con Denise Salcedo di Instinct Culture, Moné ha speso ottime parole per il lavoro di ToniStorm on screen:“Sono impressionata dal suo lavoro. Ancora prima che avessi pensato di firmare per la AEW, guardavo Toni settimana dopo settimana ed ero ammaliata dal suo carisma, dal suo personaggio e dalla sua presenza. Io penso che lei non sia soltanto una tra le migliori donne, ma anche uno tra i migliori talenti al mondo. Non ho mai visto una donna entrare in un personaggio con tanta naturalezza e prontezza come fa lei. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

