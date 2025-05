Mercato libero luce e gas I prezzi iniziano a scendere E’ il momento di scegliere

Firenze, 12 maggio 2025 – A un anno dall’addio al mercato tutelato, il settore energetico mostra segni di stabilizzazione. «Dall'inizio di aprile, i prezzi stanno calando, partendo dal gas e interessando anche l'elettricità», afferma Paolo Cazzaniga, esperto di Altroconsumo. Intanto, il governo lancia il bonus elettrodomestici, un'iniziativa pensata per sostenere i consumatori in questo momento di transizione.

Firenze, 12 maggio 2025 – Dopo un anno dall’addio al Mercato tutelato per la maggior parte degli utenti, il Mercato dell’energia sembra finalmente dare segnali di tregua. «Dall’inizio di aprile stiamo osservando una discesa dei prezzi, partita dal gas e propagata anche all’elettricità», spiega Paolo Cazzaniga, esperto dei mercati dell’energia di Altroconsumo.Via al bonus elettrodomestici. Fino a 200 euro di contributo per modelli più performantiLa conferma arriva anche dall’Autorità di regolazione Arera, che ha rilevato un calo dei prezzi (-8% in un mese nel servizio di tutela della vulnerabilità), riflesso in modo più o meno diretto nelle offerte ai clienti domestici. «In questo momento – spiega Cazzaniga – osserviamo ribassi sia per le offerte a prezzo fisso sia per quelle a prezzo variabile. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato libero luce e gas. “I prezzi iniziano a scendere, E’ il momento di scegliere”

