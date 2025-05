Mercato Juve la rivale di Serie A fa sul serio per l’obiettivo dei bianconeri! Contatti fitti e contratto pronto | ecco chi è in vantaggio per il centrocampista

Il mercato Juve si fa incandescente: una rivale di Serie A, il Napoli, sta intensificando i contatti per assicurarsi Florentino, obiettivo dei bianconeri. Con un contratto pronto, il club partenopeo sembra in vantaggio nella corsa al centrocampista del Benfica. Scopriamo gli ultimi aggiornamenti sulle strategie del club torinese e le manovre avversarie.

MercatoJuve, la rivale di Serie A fa sul serio per l’obiettivo dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del clubTra gli ultimi nomi accostati al MercatoJuve c’è quello di Florentino, giocatore del Benfica che sarebbe finito nel mirino del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti riportati da Matteo Moretto di Relevo.PAROLE – «Il Napoli vuole fare due centrocampisti. Sta toccando più profili in parallelo. Lo fa in silenzio. Uno di questi obiettivi di cui vi abbiamo già parlato in esclusiva è Florentino Luis del Benfica, un nome che piace molto al Napoli e non solo. È stato proposto anche alla Juventus. Vi posso raccontare che nelle ultime settimane il Napoli si è portato avanti con Contattifitti e costanti con l’entourage del giocatore. Si sta già parlando di possibile accordo economico. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, la rivale di Serie A fa sul serio per l’obiettivo dei bianconeri! Contatti fitti e contratto pronto: ecco chi è in vantaggio per il centrocampista

