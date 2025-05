Mercatini negozi e swap party Vi porto nel mondo di seconda mano nella Capitale

In breve da Zazoom:

Con la crescente attenzione verso la sostenibilità e il risparmio, sempre più romani si dedicano allo shopping di seconda mano. Dall'abbigliamento per adulti e bambini ai mobili vintage, dai libri ai bijoux, questa tendenza non solo permette di trovare pezzi unici a prezzi vantaggiosi, ma contribuisce anche al benessere del pianeta. Scopriamo insieme il fascino e i vantaggi di un acquisto consapevole e responsabile.

Dall’abbigliamento adulti a quello per bambini, fino ai mobili vintage, ai libri, ai bijoux. Sempre più romani comprano di secondamano e lo fanno con un duplice obiettivo: risparmiare acquistando un prodotto ancora in ottimo stato e fare una scelta consapevole per contribuire al benessere del. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Mercatini, negozi e swap party. Vi porto nel mondo di seconda mano nella Capitale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Festa delle Piazze” nel Sestiere di Prè con mercatini, laboratori, musica e swap party - Sabato 5 aprile il cuore del Sestiere di Prè si prepara ad accogliere la Festa delle Piazze, un evento che animerà il centro storico con un'esplosione di cultura, musica, artigianato e momenti di incontro. Organizzata dall'Associazione Via del Campo e Caruggi, con il patrocinio e la... 🔗Leggi su genovatoday.it

Swap Party, torna il mercatino dello scambio e del riuso nel segno della sostenibilità - L'associazione Comenuovo Aps torna con il primo evento dedicato unicamente alle pratiche di scambio. Domenica 13 aprile Magnisi studio ospita il primo Swap Party Comenuovo, uno spazio in cui poter sperimentare una pratica sostenibile da riscoprire e rivalorizzare, quella dello scambio.Sarà... 🔗Leggi su palermotoday.it

Swap party per Freeda Mood - The Swap Wave Project arriva, domenica 13 aprile al Freeda Mood, in via dei Cartari, 7. Si possono portare i vestiti che non si usano più per prenderne di nuovi, basta che siano in buone condizioni. Ci sarà Kristine VonTrois e Francesco Hterisk. Il primo drink è incluso con l’ingresso di 5... 🔗Leggi su romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Mercatini, negozi e swap party. Vi porto nel mondo di seconda mano nella Capitale; 'Swap party' a Pontedera; Swap Party di Natale 2024 con mercatino; The Swap Party a Condominio Marconi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mercatini, negozi e swap party. Vi porto nel mondo di seconda mano nella Capitale - Abbigliamento per adulti e bambini, mobili, collezionismo. Il variegato mondo del second hand nell'Urbe fa segnare numeri record nel panorama italiano. I dati e le storie ... 🔗romatoday.it