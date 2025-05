Mentre andavano a tutta velocità la loro auto si è staccata ed è volata verso la nostra | il racconto di un papà dopo l’incidente alle giostre

Sabato 10 maggio, Edimburgo ha vissuto attimi di terrore durante il Galactic Carnival Festival. Un'auto di una giostra ha improvvisamente perso il controllo, schiantandosi contro la pista. A bordo c'erano tre fratelli, mentre il padre, Kevin McNulty, racconta l'incidente che ha stravolto una serata di divertimento, trasformandola in un incubo.

Attimi di terrore a Edimburgo, durante il Galactic Carnival Festival. Sabato 10 maggio, intorno alle 19:00, una delle auto di una giostra ha improvvisamente perso il controllo, schiantandosi contro la pista. A bordo c’erano tre fratelli di 13, 12 e 7 anni. Il padre, Kevin McNulty, era nella vettura subito dietro e ha assistito alla scena da pochi metri. “Mentreandavano a tuttavelocità, la loroauto si è staccata completamente dal supporto e poi è volataverso la nostraauto”, ha raccontato.La vettura dei bambini ha colpito il lato del circuito e poi un grosso altoparlante che, secondo McNulty, ha evitato il peggio. “Poi si è schiantata contro il lato della pista, per fortuna c’era un grosso altoparlante con cui si è scontrata, altrimenti la storia sarebbe stata completamente diversa, un pensiero che non riesco a togliermi dalla testa”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mentre andavano a tutta velocità, la loro auto si è staccata ed è volata verso la nostra”: il racconto di un papà dopo l’incidente alle giostre

