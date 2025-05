Meno incidenti con nuovo codice della strada? Per Larghetti i conti non tornano

Nel dibattito sul nuovo codice della strada, il ministero dei Trasporti, sotto la guida di Matteo Salvini, ha illustrato un calo significativo degli incidenti. Tuttavia, dati indipendenti mettono in discussione queste affermazioni, suggerendo che i numeri ufficiali non riflettono la realtà. Emerse contraddizioni che richiedono attenzione e chiarezza per garantire la sicurezza stradale.

"Millantando più controlli, il ministero dei Trasporti - guidato da Matteo Salvini - ha dichiarato che, grazie alla riforma, nei primi tre mesi del 2025 gli incidenti sarebbero diminuiti del 5%, i morti del 20% e i feriti del 9%. Peccato che i dati indipendenti raccontino un'altra storia". Così. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Meno incidenti con nuovo codice della strada? Per Larghetti i conti non tornano

Dati indipendenti smentiscono il calo degli incidenti: "Calano nelle città che hanno scelto misure di moderazione del traffico, come le zone 30".Nel mirino anche il ritiro automatico della patente per ...

