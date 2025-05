Meningite ragazzina colpita nel Fiorentino | scatta la profilassi

Un caso di meningite ha colpito una ragazzina di Lastra a Signa, nel Fiorentino, ora ricoverata all'ospedale Meyer. Secondo l'Ausl Toscana centro, la giovane sta rispondendo bene alla terapia contro il meningococco B. Sono state attivate prontamente le misure di profilassi per tutelare la salute della comunità.

