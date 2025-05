Meningite giovane ricoverata al Meyer Profilassi per familiari e compagni di scuola

Firenze, 12 maggio 2025 – Un caso di meningite da meningococco B è stato registrato a Lastra a Signa, dove una ragazza minorenne è attualmente ricoverata al Meyer. Fortunatamente, la giovane paziente sta rispondendo bene alla terapia, mentre le autorità sanitarie stanno attuando la profilassi per familiari e compagni di scuola per contenere il contagio.

Firenze, 12 maggio 2025 – Registrato un caso di Meningite da meningococco B in una ragazza minorenne residente a Lastra a Signa e attualmente ricoverata al Meyer.La giovane paziente – si apprende da fonti sanitarie – sta reagendo positivamente alla terapia. I team dell'Unità Funzionale di Igiene Pubblica Firenze 1 e Firenze 2 e delle S.O.S.D. Attività di Assistenza Sanitaria Zona Firenze Nord-Ovest e Zona di Firenze della Asl Toscana centro, hanno avviato tempestivamente l’indagine epidemiologica e predisposto le misure di Profilassi necessarie che interessano i familiari, i compagni di classe e i conoscenti della ragazza, identificati anche grazie alla pronta disponibilità della direzione scolastica interessata.La Meningite meningococcica è una infezione batterica che può essere grave, ma il rischio di diffusione nella comunità è limitato ai contatti stretti del paziente. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meningite, giovane ricoverata al Meyer. Profilassi per familiari e compagni di scuola

