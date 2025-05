Memorial Domenico Brillantino 8 match di pugilato in onore del maestro

Venerdì 23 maggio, l’Excelsior Boxe Calenia Marcianise, in collaborazione con l’associazione Boxyamo e con il patrocinio del Comune di Marcianise, celebrerà il maestro Domenico Brillantino con una serata evento. A partire dalle 18 in piazza Umberto I, il pubblico potrà assistere a otto emozionanti incontri di boxe, omaggiando la passione e l’impegno del maestro che ha lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità.

