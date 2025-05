Memori L’Intelligenza artificiale che parla con i clienti

Memori, fondata nel 2017 da Nunzio Fiore ad Altedo (Bologna), si propone di semplificare l'adozione dell'intelligenza artificiale generativa in azienda. Con AIsuru, la sua innovativa piattaforma, offre la possibilità di creare agenti conversazionali personalizzati senza alcuna competenza di programmazione. Questa soluzione ottimizza attività cruciali come assistenza clienti, gestione documentale e supporto commerciale, portando innovazione e efficienza alle imprese.

CREARE AGENTI conversazionali personalizzati senza necessità di competenze di programmazione, ottimizzando attività come assistenza clienti, gestione documentale e supporto commerciale. Memori è un’azienda fondata nel 2017 da Nunzio Fiore ad Altedo (Bologna) con l’obiettivo di semplificare l’adozione delL’Intelligenzaartificiale generativa in azienda. Ha ideato la piattaforma AIsuru, che consente a imprese e professionisti di creare agenti di AI conversazionale personalizzati senza necessità di competenze di programmazione, ottimizzando attività come assistenza clienti, gestione documentale e supporto commerciale. Ogni agente può essere istruito per interagire con documenti, database e servizi, fornendo risposte sempre aggiornate e pertinenti. Fra gli agenti creati e gestiti attraverso la piattaforma, un digital co-host per le strutture ricettive, una guida digitale nei musei, un agente di supporto al dipartimento sales, un assistente per la funzione HR. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Memori. L’Intelligenza artificiale che “parla“ con i clienti

